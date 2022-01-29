Начат уголовный процесс по делу о трагическом ДТП с участием основателя Comedy Latvia
Foto: DELFI.ee

В Эстонии начат уголовный процесс по делу о трагической аварии, в результате которой погиб Тамбет Сильд — популярный эстонский стендап-комик. За рулем одного из автомобилей в момент ДТП находился Луис Зезеран — руководитель, основатель и совладелец Comedy Latvia и Comedy Estonia.

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По данным полиции, 2 декабря 2021 года, в 21.30 на 171-м километре шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа произошла авария. По предварительным данным, грузовой автомобиль Scania двигался со стороны Таллинна в сторону Тарту, когда потерял управление и выехал с дороги налево в кювет, но часть прицепа осталась на дороге. В прицеп врезался легковой автомобиль Volvo XC90, который ехал по встречной полосе.

В легковом автомобиле находились три человека, включая 22-летнего Сильда и Зезерана. От полученных травм Сильд скончался на месте аварии. Водителя Volvo, 41-летнего Зезерана, а также его пассажира — 23-летнего гражданина США Калеба Бруника — доставили в больницу.

Управлявшего грузовым автомобилем 39-летнего гражданина Румынии скорая помощь осмотрела на месте, травм у него не обнаружили.

Следствие по делу продолжается.

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