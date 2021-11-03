Начат уголовный процесс по факту нарушений в центре детской соцкоррекции
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Госполиция решила начать уголовный процесс после прозвучавших в СМИ сообщениях о возможных нарушениях в детском центре социальной коррекции Naukšēni.

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В пресс-центре Видземского регионального управления полиции пояснили, что в настоящее время уголовный процесс начат по факту, а не против конкретного лица. Уголовный процесс начат по статье Уголовного закона о преступлениях против семьи и несовершеннолетних.

Ранее уже сообщалось, что 8 октября Министерство образования и науки (МОН) приняло решение отстранить от работы директора центра социальной коррекции Naukšēni Дидзиса Чакурса в связи с возможными нарушениями прав детей. 11 октября глава МОН Анита Муйжниеце заявила в интервью Латвийскому телевидению, что планируется отстранить от должности еще четверых сотрудников центра.

Позже стало известно, что в связи с констатированными нарушениями в отношении восьми педагогов этого центра в общей сложности начато 11 административных процессов. По предварительным данным, в учреждении, возможно, допускались нарушения прав детей, а также не соблюдались их права и интересы.

Центр социальной коррекции Naukšēni был открыт в 1998 году. В нем на основании суда проживают дети и подростки в возрасте от 11 до 18 лет.

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LETA

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LETA
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