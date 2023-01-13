Начат уголовный процесс против двух активистов Gribu palīdzēt bēgļiem за помощь нелегальным мигрантам

Два активиста Gribu palīdzēt bēgļiem находились в приграничной зоне, оказывая помощь нелегальным мигрантам, "застрявшим" между Латвией и Беларусью. Против них начат уголовный процесс, рассказал в передаче Delfi TV Kāpēc глава Пограничной службы Гунтис Пуятс.

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Одна из этих людей — руководитель проектов Gribu palīdzēt bēgļiem Иева Раубишко, о чем сообщила она сама.

Уголовный процесс связан с тем, что активисты находились в приграничной зоне и латвийско-белорусской границы. Раубишко в передаче рассказала, что они хотели помочь небольшой группе мигрантов, находившихся в заснеженном лесу. Они вызвали им "неотложку", потому что как минимум одному из беженцев была необходима медицинская помощь.

Пуятс подчеркнул, что, с его точки зрения, в действиях активистах, возможно, прослеживаются нарушения Уголовного закона. Со мнением Пуятса согласился и депутат Сейма Янис Домбрава, глава комиссии Сейма по национальной безопасности.

Как уже сообщалось, с лета 2021 года через Беларусь в Европу хлынул поток нелегальных мигрантов из Ирака, Сирии, Афганистана и других стран, в связи с чем в приграничной зоне действует режим чрезвычайной ситуации. Многие беженцы месяцами находятся в пограничной зоне и не могут попасть ни в Европу, ни назад в Беларусь. В холодный сезон ситуация стала особенно серьезной, в декабре в резекненской больнице умер один из беженцев, получивший серьезное обморожение.

Amnesty International опубликовала доклад о жестоком обращении с беженцами со стороны латвийских пограничников. Упоминались избиения и пытки электрошокером, в том числе по половым органам.

"Латвия выдвигала беженцам и мигрантам жестокий ультиматум: согласиться "добровольно" вернуться в свою страну или остаться в приграничной зоне, где им грозили задержание, незаконная депортация и пытки. В некоторых случаях их задержание на границе может быть приравнено к насильственному исчезновению", — прокомментировала ситуацию директор европейского бюро Amnesty International Ива Гедди.

Представители латвийских государственных структур считают обвинения правозащитников беспочвенными. Глава Погранохраны Гунтис Пуятс ранее назвал их бездоказательными, а омбудсмен Юрис Янсонс — лживыми.