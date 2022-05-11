Начат уголовный процесс за сбор средств в поддержку российской армии в Украине
Foto: VDD

Служба госбезопасности (СГБ) начала уголовный процесс, в рамках которого человека подозревают в сборе финансовых средств и вещей для воюющих и совершающих преступления в в Украине российских военных.

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Ранее служба начала 15 уголовных процессов, связанных с выражением поддержки агрессии РФ в Украине, а 6 мая был начат еще один уголовный процесс - по подозрению в финансировании вооруженного конфликта.

В рамках этого уголовного процесса один человек имеет статус подозреваемого, в отношении него избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

От более подробных комментариев в СГБ воздержались.

В 16 уголовных процессах - 14 лиц имеют статус подозреваемых, еще семь - статус лиц, в отношении которых начат уголовный процесс. Трое подозреваемых арестованы.

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