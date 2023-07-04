Начат уголовый процесс связи с гибелью трех человек в море в Царникаве
Foto: Gints Mucenieks

Государственная полиция начала уголовный процесс и назначила экспертизы по факту гибели трех человек в море в Царникаве. Об этом агентству LETA сообщили в Государственной полиции.

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Вскрытие назначено для официального подтверждения причины смерти.

Как уже сообщалось, в субботу, 1 июля, в Царникаве произошла трагедия — в море погибли три человека, только одна девочка-подросток из этой компании не утонула. Спасатели, прибыв на место происшествия, уже не смогли помочь людям, не сумевшим из-за сильного подводного течения самостоятельно добраться до берега.

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