Начата служебная проверка о гибели человека на охоте, в которой участвовал генерал полиции Шулте

Госполиция начала служебную проверку по факту трагической охоты в Ропажском крае, в которой участвовал начальник Рижского регионального управления полиции генерал Юрис Шулте.

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Во время охоты, которая проходила в выходные дни в Стопиньской волости Ропажского края, в результате несчастного случая погиб человек.

В отделе по связям с общественностью Госполиции сообщили, что в ночь на воскресенье на место происшествия прибыли сотрудники полиции, Государственной пожарно-спасательной службы и скорой помощи. Первоначально было установлено, что человек умер естественной смертью, но позже, после осмотра судебно-медицинским экспертом, были обнаружены признаки насильственной смерти, и расследование было немедленно передано Бюро внутренней безопасности (БВБ).

С учетом того, что расследование ведет БВБ, полиция не располагает более подробной информацией об инциденте. В то же время в Госполиции подтвердили, что в охоте участвовал начальник Рижского регионального управления Шулте, однако его роль в происшествии на данный момент неясна и будет установлена в ходе расследования.

Первый заместитель председателя Ропажской краевой думы Айнар Вайчуленс, в компетенцию которого входят вопросы охоты, сообщил агентству LЕТА, что трагический случай произошел 26 ноября между 23:00 и 23:30 во время индивидуальной охоты.

Согласно предварительной информации, трое охотников ждали дичь каждый на своей вышке, которые расположены на расстоянии 200-400 метров друг от друга. По первоначальной информации, одному из охотников на вышке стало плохо, и он умер, но позже выяснилось, что мужчина получил огнестрельное ранение.

По имеющейся у агентства LЕТА информации, во время охоты погиб бизнесмен Янис Гаркалнс. Согласно данным Firmas.lv, Гаркалнс является владельцем охранного предприятия Alabais, зарегистрированного в Улброке. Также он вместе с Ричардом Созиновым, сыном бывшего начальника Рижской региональной криминальной полиции Андрея Созинова, является владельцем компании систем безопасности Shield Security Group.

Генерал Шулте в среду подал руководству Госполиции заявление о выходе на пенсию по выслуге лет.