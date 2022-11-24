Начата ведомственная проверка о российском флаге в грузовом автомобиле
Foto: LETA

Госполиция начала ведомственную проверку по факту размещения российского флага в грузовике, сообщили в полиции.

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В соцсетях распространена фотография, на которой виден грузовой автомобиль, который разгружается в Риге. Виден и номер машины, а внутри ее размешен большой российский флаг с надписью "Россия".

Данный случай попал в поле зрения полиции, кроме того, правоохранительные органы призывают в подобных случаях звонить в полицию в момент происшествия по телефону 110.

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