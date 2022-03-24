Начато три уголовных процесса о повреждениях украинских автомашин (УТОЧНЕНО)

Начальник Госполиции Армандс Рукс в интервью ЛТВ сообщил, что начато уже три уголовных процесса по факту повреждений автомобилей с украинскими номерами.

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Он также пояснил, что всего о случаях агрессии, связанной с начатой Россией в Украине войной, получено около 1000 сигналов.

"Если отделить зерна от плевел, то по 30 случаям начаты ведомственные проверки, по восьми — уголовные процессы, а также 30 административных процессов, в основном за мелкое хулиганство", — пояснил начальник Госполиции.

По его словам, начаты уголовные процессы по повреждению машин и краже и порче украинских флагов.

"Я не сказал бы, что есть явные выступления против украинских беженцев, определенно нет, возможно, в соцсетях люди иногда это обостряют. Есть три случая поврежденных автомобилей, три уголовных процесса. В четырех случаях украинские флаги были украдены или сожжены", — сказал Рукс.

Также полиция расследует попытку изнасилования: мужчина 1955 г.р. попытался изнасиловать дальнюю родственницу-беженку с Украины.