Начато уголовное дело против адвоката, ответственного за хранение арестованного имущества Лембергса

Государственная полиция начала уголовное дело о возможных незаконных действиях Швейцарского адвоката Рудольфа Мерони с арестованным имуществом мэра Вентспилса Айвара Лембергса, сообщает агентство LETA со ссылкой на газету Diena.

Уголовное дело начато по статье о растрате, порче, присвоении, сокрытии или уничтожении заложенного, арестованного или изъятого имущества, если эти действия совершило лицо, которому это имущество было доверено.

В прошлом году полиция отказалась возбуждать уголовное дело, но решение конкретного инспектора было пересмотрено в прокуратуре. Старший прокурор Виктория Опинцане пришла к выводу, что решение было принято необоснованно.

Следователи должны будут оценить и проверить действия Мерони с имуществом, чья стоимость может достигать сотен миллионов евро. Всё это имущество было арестовано во время уголовного дела против Лембергса и его детей. Исходя из материалов уголовного дела, Мерони подписался под хранением арестованного имущества и был проинформирован о запрете растрачивать, прятать, менять, закладывать или присваивать это имущество. Среди этого имущества были акции предприятий Ventbunkers,Ventspils tirdzniecības osta, Kālija parks.

Тем не менее позже многие акции были заложены. Деньги за них дало предприятие Latvijas Naftas tranzīts, в котором Мерони является председателем совета.

Как уже сообщалось, прокуратура обвиняет Лембергса во взяточничестве в особо крупных размерах, отмывании денег, служебном подлоге, в участии в сделках, запрещенных должностными полномочиями, а также в злоупотребление должностными полномочиями. Дело до сих пор рассматривает Рижский окружной суд.