Начато уголовное преследование члена правления строительной компании из-за зарплат "в конвертах"
Foto: LETA

В марте 2022 года Управление налоговой и таможенной полиции Службы государственных доходов (VID) направило уголовное дело в Прокуратуру по налоговым и таможенным делам для начала уголовного преследования в отношении одного человека за неуказанную в бухгалтерском отчете значительную сумму зарплаты и уклонение от уплаты налогов.

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В ходе досудебного расследования выяснилось, что член правления одного предприятия, которое занимается строительством, в период с июня по декабрь 2018 года, платил сотрудникам ту зарплату, которая не была указана в бухгалтерском отчете — 11 812 евро. В период с августа 2018 года по февраль 2019 года упомянутое лицо уклонялось от уплаты налогов на сумму 229 157 евро.

В результате в марте этого года уголовное дело было направлено в прокуратуру для начала уголовного преследования.

Согласно статье 19-й Уголовного закона, ни одно лицо не может быть признано виновным до тех пор, пока это не было констатировано в ходе уголовного процесса.

VID призывает жителей сообщать о случаях выплаты зарплаты "в конвертах" по телефону службы +371 80009070, также можно отправить письмо на адрес электронной почты parkapumi@vid.gov.lv.

Кроме того, служба напоминает, что в случае получения зарплаты "в конверте" за сотрудников не делаются социальные взносы, а также это отрицательно сказывается на их шансах получить пенсию по старости в будущем и другие государственные социальные услуги.

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