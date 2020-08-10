Начато уголовное преследование по делу о вылитой на обочину цистерне химикатов
Foto: F64

Химическое загрязнение 26 участков земли в Земгальском регионе нанесло ущерб свыше 800 000 евро. Полиция решила начать уголовное преследование по этому делу, сообщила агентству LETA представитель Госполиции Земгальского региона Иева Шмидре.

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В мае 2019 года инспекторы Госслужбы среды задержали человека, который слил из цистерны содержащее ионы цианида ядовитое вещество на обочину дороги. По предварительным данным, это отходы с химического завода Biolars в Олайне. Предприятие свою вину не признало, но согласилось участвовать в очищении загрязненной территории. Позже было доказано, что остановленная 24 мая машина выехала с территории завода.

Был начат уголовный процесс по части второй статьи 102 Уголовного закона — загрязнение земли опасными веществами, несущее за собой существенный вред окружающей среде и хозяйственным и имущественным интересам. Когда удалось установить предприятие, которое ответственно за произошедшее, нарушение было квалифицировано по части второй статьи 99 — нарушение правил вывоза мусора, создающее существенный вред окружающей среде, человеческому здоровью, хозяйственным и имущественным интересам.

Виновные могут получить тюремный срок до четырех лет, кратковременное лишение свободы, принудительные работы или денежный штраф. Статус подозреваемых применен к двум людям, а с юридического лица могут взыскать материальный ущерб, который превышает 800 000 евро.

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rus.DELFI.lv

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