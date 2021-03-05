Начинается процесс по делу об убийстве и расчленение тела в Пардаугаве
Foto: Policija

В Рижском Пардаугавском суде в пятницу начинается процесс об убийстве и осквернении тела. Как уже сообщалось, в середине февраля прокуратура передала материалы дела в суд. Напомним: пытаясь скрыть следы преступления, преступник отпилил жертве часть конечностей и спрятал тело в шкафу.

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Как следует из материалов уголовного дела, во время совместного распития алкоголя между мужчинами вспыхнул конфликт, во время которого нападавший нанес своей жертве несколько ударов по голове. Затем обвиняемый оставил свою жертву на полу в бессознательном состоянии. В скором времени наступила его смерть.

Чтобы скрыть следы преступления, обвиняемый договорился с приятелем (этот человек на данный момент уже умер, его дело направлено в суд для реабилитации) расчленить тело. Для этого он взял пилу и отпилил руки и одну ногу. Оставшуюся часть тела он спрятал в шкафу и заклеил двери изолентой.

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LETA

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LETA
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