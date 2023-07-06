Начинается суд на убийцами криминального авторитета Валягина
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Рижский городской суд начнет разбирательство по уголовному делу об убийстве известного в криминальных кругах Геннадия Валягина. Обвиняемыми по делу проходят двое ранее судимых граждан Литвы.

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Убийство Валягина произошло 11 марта 2022 года в микрорайоне Плявниеки. В ходе досудебного уголовного процесса установлено, что двое обвиняемых и одно неустановленное лицо подъехали на автомобиле марки Chrysler к гриль-бару Ugolok на улице Академика Мстислава Келдыша (ныне улица братьев Каудзишу), где в то время находился Валягин. Еще один неустановленный сообщник киллеров припарковал автомобиль марки Opel на противоположной стороне улицы, чтобы при необходимости обеспечить запасной транспорт.

Когда Валягин вышел из гриль-бара и сел в свою машину, один из обвиняемых — водитель Chrysler — заблокировал ему выезд. Тогда же неустановленный киллер произвел из салона Chrysler не менее семи выстрелов по машине Валягина из автомата Калашникова.

Второй обвиняемый подбежал к машине Валягина и через стекло передней пассажирской двери выстрелил в бизнесмена три раза из пистолета Макарова. В результате нападения Валягин выпал из автомобиля, после чего киллер подбежал к нему и произвел выстрел в голову.

После этого преступники с двумя неустановленными сообщниками направились в лес на территории Ропажского края, где сожгли Chrysler, использованный во время нападения. Одного обвиняемого в день убийства задержали сотрудники Ропажской муниципальной полиции, второго задержала Госполиция 29 августа.

Оба гражданина Литвы обвиняются в убийстве, совершенном в группе, а также незаконном ношении и хранении огнестрельного оружия в группе. Свою вину в содеянном оба обвиняемых признали и частично согласились возместить нанесенный моральный ущерб ребенку Геннадия Валягина. В качестве компенсации от них требовали 200 000 евро.

Также известно, что оба обвиняемых ранее были судимы за различные преступления и у себя в Литве, и в других странах Евросоюза.

В целях установления других лиц, причастных к убийству Валягина, в ходе досудебного следствия от данного уголовного процесса в отдельное производство был выделен новый уголовный процесс, который направили в Госполицию для дальнейшего расследования.

Валягин ранее также был судим. Он считается организатором убийства администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса, однако до суда по этому делу не дожил.

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