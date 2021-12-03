Начинается суд над полицейскими, получившими взятку медом
Foto: Shutterstock

На пятницу в Суде по экономическим делам запланировано рассмотрение дела о взятке, которую сотрудники Госполиции вымогали у водителя, допустившего нарушение.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По данным прокуратуры, полицейские получили в качестве взятки 48 кг меда от водителя, нарушившего правила дорожного движения. Взятку сотрудники вымогали в обмен на отказ от составления протокола об административном нарушении.

К полицейским применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы, однако они отстранены от исполнения служебных обязанностей.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени

Source

LETA

Sharing Options

4

Source

LETA
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit Article Novembris RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt
Инструменты поддержки – не волшебная палочка. Домашнюю работу необходимо сделать самим
Квалифицированная э-подпись – незаменимое подспорье в быту и на работе
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи
Престижная награда Energy Globe Award присуждена Управлению Рижского Свободного порта