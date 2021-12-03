Начинается суд над полицейскими, получившими взятку медом

На пятницу в Суде по экономическим делам запланировано рассмотрение дела о взятке, которую сотрудники Госполиции вымогали у водителя, допустившего нарушение.

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По данным прокуратуры, полицейские получили в качестве взятки 48 кг меда от водителя, нарушившего правила дорожного движения. Взятку сотрудники вымогали в обмен на отказ от составления протокола об административном нарушении.

К полицейским применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы, однако они отстранены от исполнения служебных обязанностей.