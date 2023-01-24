Начинается суд по делу о поножовщине в Кенгарагсе: нападавший ранил троих
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В суде Латгальского предместья Риги на 24 января запланировано рассмотрение дела о поножовщине, в результате которой в Кенгарагсе были ранены три человека.

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Согласно материалам уголовного дела, 25 апреля полиция получила вызов на ул. Вишкю, где во время бытового конфликта на его участников напал вооруженный ножом прохожий. Ранения, полученные пострадавшими, медики охарактеризовали как тяжелые и средней тяжести.

Полиция оперативно установила личность нападавшего: им оказался ранее неоднократно попадавший в поле зрения органов правопорядка Марат Бриедис (1988 г.р.). Спустя четыре дня — 29 апреля 2022 года — его задержали, однако позже отпустили под залог.

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