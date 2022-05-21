Начиная с 9 мая СГБ инициировала три уголовных процесса о разжигании ненависти в интернете

Начиная с событий 9 мая Служба государственной безопасности начала три уголовных процесса о возможном прославлении и оправдании геноцида, преступлений против мира и человечности и военных преступлений, а также в связи с высказываниями, направление на разжигание национальной ненависти, сообщили порталу Delfi в самой СГБ.

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В информационном пространсте СГБ идентифицировала видеозаписи, содержание которых свидетельствует о поддержке геноцида, преступлений против мира и человечности и военных преступлений, а также направлено на разжигание национальной ненависти или розни.

Два из этих уголовных процессов связаны с прославлением и оправданием нынешней агрессии России против Украины и ее жителей.

В рамках третьего уголовного процесса СГБ оценит высказывания, которые направлены на прославление и оправданий депотраций житель Латвии в Сибирь, реализованные СССР. Сейчас в интересах следствия СГБ не предоставляет подробных комментариев по этому делу.

С 24 февраля этого года, когда Россия вторглась в Украину, СГБ в общей сложности начала 17 уголовных процессов, связанных с разжиганием ненависти, еще два уголовных процесса были переняты у Государственной полиции.

Из 19 упомянутых уголовных процессов восемь начаты в связи с подозрениями двух статей Уголовного закона: о возможном прославлении и оправдании геноцида, преступлений против мира и человечности и военных преступлений (статья 74.1) и разжиганием национальной ненависти или розни (78-я статья). Шесть уголовных процессов СГБ иницировала в связи с признаками преступного деяния, предусмотренной статьей 74.1, пять — в связи с признаками преступного деяния, устанавливаемых 78-й статьей.

В рамках упомянутых 19 уголовных процессов к 14 лицам применен статус подозреваемых, к 9 — лиц, в отношении которых начат уголовный процесс. К двум подозреваемым в качестве меры пресечения применено тюремное заключение.