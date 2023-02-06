Национал-большевика Бенеса Айо лишают гражданства Латвии (ДОПОЛНЕНО КОММЕНТАРИЕМ)

Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) приняло решение о лишении Бенеса Айо гражданства Латвии. Комментируя это решение, Айо заявил, что он будет "подавать в международный суд на фашистскую Латвию".

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В МВД указали, что это решение было принято на основании того факта, что Бенес Айо получил гражданство РФ, не отказавшись от гражданства Латвии.

Напомним, что проверка по этому делу была инициирована Управлением по делам гражданства и миграции в конце прошлого года. Это произошло после того, как национал-большевик распространил сообщение и фотографии о том, что спустя 8 лет он стал гражданином России. На фотографиях он держал паспорт гражданина РФ.

Бенес Айо уже много лет проживает в России, а в Латвии его объявили в розыск. Ранее он проходил по делу о публичных призывах к свержению законной власти в Латвии.

Также в феврале 2015 года вступили в силу поправки к Уголовному закону, согласно которым жителям Латвии запрещено принимать участие в вооруженных конфликтах за границей. Служба госбезопасности начала уголовный процесс и объявила Айо в розыск.

"Я возмущен. Буду подавать в международный суд. Я родился в Латвийской СССР, получил тут школьное образование. И закончил Университет. Знаю свободно латышский язык, историю и культуру", — прокомментировал ситуацию порталу Delfi Бенес Айо, который добавил, что в настоящее время является "участником СВО и служит в разведке на территории Запорожской области".