Над Пурвциемсом и Тейкой с утра кружил вертолет: рижане обеспокоились
Foto: Sputnik/Scanpix/LETA

В среду утром, около 11.00 над микрорайонами Пурвциемс, Тейка и Чиекуркалнс длительное время кружил вертолет, чем вызвал тревогу у некоторых жителей района.

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По наблюдению очевидцев, вертолет кружил на небольшой высоте в районе улиц Дзелзавас, Стирну, Гунара Астрас, Лиелвардес и Бикерниеку.

По какой причине в городской черте проводились подобные маневры, объяснили в Агентстве гражданской авиации.

"В конкретном месте проводились специальные авиационные работы, для выполнения которых было получено соответствующее разрешение. В рамках выполнения специальных авиационных работ вертолеты была также выдано разрешение и на полете на небольшой высоте", — пояснил представитель Агенстств гражданской авиации Айвис Винцевс.

Известно, что вертолет принадлежит латвийской компании GM Helicoptersю

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