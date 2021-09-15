Надругался над маленькими падчерицами, изнасиловал автостопщицу: начался суд над насильником из Видземе

В Видземском районном суде (Цесис) начался процесс над мужчиной, который обвиняется в тяжких преступлениях, связанных с сексуальным насилием.

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Согласно обвинительному заключению, в период с 2005 по 2013 год обвиняемый, проживал со своей подругой и регулярно сексуально использовал ее сначала малолетнюю, а затем ставшую несовершеннолетней дочь. Эти противоправные действия отразились на душевном состоянии ребенка, а также повлекли за собой тяжелейшие психологические последствия, которые привели к расстройству психики девочки.

Подобные действия обвиняемый проводил и со второй маленькой дочкой своей спутницы жизни в период с 2005 по 2006 год.

Кроме того, в марте 2007года обвиняемый напал на автостопщицу и, угрожая расправой, а также применив насилие, ее изнасиловл.

По данным прокуратуры всего ему предъявлены обвинения по пяти статьям Уголовного закона: растление, изнасилование, сексуальное насилие, жестокость и насилие в отношении несовершеннолетней, а также угроза убийства и причинения тяжких телесных повреждений.

За изнасилование падчериц ему грозит либо 20 лет лишения свободы, либо пожизненный срок.

Следующее заседание по этому делу назначено на 28 сентября: в суд будет приглашена одна из потерпевших.