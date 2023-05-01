Наезд на велосипедиста и падение с мотоцикла. В ДТП в выходные дни погибло два человека
Foto: Pixabay

За минувшие сутки в стране зарегистрировано 63 дорожно-транспортных происшествия, в них пострадали 13 человек, двое погибли, сообщает Государственная полиция.

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Всего принято 532 решения об административных правонарушениях, в том числе 248 за превышение скорости и одно за агрессивное вождение. Также возбуждено три дела об административных правонарушениях и десять уголовных дел за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Полиция возбудила одно уголовное дело за управление транспортным средством в состоянии возможного опьянения наркотическими веществами.

Государственная полиция сообщает, что днем ​​30 апреля, в Кулдигском крае мужчина, управлявший мотоциклом повышенной проходимости "Clarx 250 M3", не справиться с управлением, перевернулся и от полученных травм скончался на месте. В полиции выясняют обстоятельства произошедшего.
В свою очередь, в 22:32 в Цесском районе Вецпиебалгской волости неизвестный, управляя неустановленным транспортным средством, наехал на неустановленного велосипедиста, который от полученных травм скончался на месте. В полиции выясняют обстоятельства произошедшего.
Всего за минувшие сутки полиция зарегистрировала 717 различных происшествий, в том числе одно ограбление и три кражи из жилых помещений.

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