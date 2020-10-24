Находка в "Угловом доме": в сточной трубе обнаружили сотни отстрелянных гильз

В сточной трубе бывшего здания КГБ ЛССР на ул. Бривибас , 61 ("Угловой дом") найдены сотни отстрелянных гильз. Об этом сообщила представитель Музея оккупации Лига Стразда.

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Гильзы случайно обнаружили в подвале здания во время проверки труб ливневой канализации.

Стразда сообщила, что 16 октября руководитель проекта SIA Livland Group Майя Лякса в сопровождении историка Музея оккупации Яниса Гольдшмитса осмотривала канализационную систему в подвале здания, чтобы найти точку подключения к городской канализации.

"Вот уже несколько лет во дворе собиралась дождевая вода, которая наносла вред конструкции фундамента. При более тщательном осмотре коллектора и канализационных труб в помещении, которое в годы работы Чека использовалось в качестве места, куда сливались нечистоты из камер, в канализационной трубе обнаружились неожиданные находки. Лякса заметила, что в сточной трубе находятся гильзы. При более внимательном рассмотрении выяснилось, что гильзы есть также и в массе, которая заполняет бетонную яму в полу помещения и через которую, вероятно, протекали сточные воды всего здания ", — сказал Стразда.

Историк провел пробные раскопки в яме и обнаружил там сотни отстрелянных гильз. Все они были покрыты ржавчиной, но визуально было заметно, что стреляли из оружия разного калибра. Точную дату этих гильз определить пока не удалось.

Стразда напомнил, что в августе 2016 года на первом этаже здания Гольдшмитс нашел застрявшую за слоем обоев и прессованного картона пулю. Есть свидетельства, что в этой комнате могли расстреливать людей. В декабре 2017 года группа историков Музея оккупации обнаружила в досках стен пулевые отверстия, а также пули. Их нашли в дощатой стене, на которой были фотографии 1942 года, а также в досках, которые были прибиты к стене уже в послевоенные годы.