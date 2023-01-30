Найден мужчина, пропавший без вести летом прошлого года

Госполиция сообщает, что найден житель Кулдигского края Мартиньш Бривманис, который с 18 марта прошлого года не выходил на связь, но 24 июня 2022 года его видели в центре Риги.
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С мужчиной все в порядке, он жив и здоров, его жизни ничто не угрожает. Полиция благодарит всех, кто оказывал содействие в поисках мужчины.
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