Найден мужчина, пропавший без вести в начале марта

Рижское региональное управление полиции сообщает, что найден Юрис Кокарс (1973 г.р.), который пропал без вести 6 марта в волости куку Екабпилсского края.
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В полиции пояснили, что с мужчиной все в порядке, он жив и здоров. Полиция благодарит всех, кто оказывал помощь в поисках Юриса Кокарса.
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