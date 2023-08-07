Найден пропавший 8-летний мальчик, информация передана Сиротскому суду

Курземское региональное управление полиции сообщает, что найден Дейвид Дирненс (2015 г.р.), которого в последний раз видели в Лиепае, на улице Виршу.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

С мальчиком все в порядке, он жив и здоров. Полиция благодарит всех, кто оказал помощь в поисках ребенка.

Информация о ребенке передана Сиротскому суду,