Найден пропавший 8-летний мальчик, информация передана Сиротскому суду

Курземское региональное управление полиции сообщает, что найден Дейвид Дирненс (2015 г.р.), которого в последний раз видели в Лиепае, на улице Виршу.
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С мальчиком все в порядке, он жив и здоров. Полиция благодарит всех, кто оказал помощь в поисках ребенка.
Информация о ребенке передана Сиротскому суду,
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