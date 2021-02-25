Найден пропавший без вести мужчина (ОБНОВЛЕНО)

Управление Криминальной полиции Рижского регионального управления полиции сообщает, что найден Марк Намвирс (1991 г.р.), который ранним утром 23 февраля ушел из своего дома в Пурвциемсе.

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С мужчиной все в порядке, он жив и здоров.

Полиция благодарит всех, кто помогал в поисках Марка Намвирса.