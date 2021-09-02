Найден пропавший без вести мужчина (ОБНОВЛЕНО)
Foto: F64

Цесисский участок полиции Видземского регионального управления Государственной полиции сообщает, что нашелся Наурис Викснитис 2000 г.р., который 1 сентября около полуночи вышел из своего дома в Цесисском крае, в Лиепе и пропал.

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Полиция благодарит всех, кто помогал в поисках Науриса.

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