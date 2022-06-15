Найден пропавший без вести мужчина (ОБНОВЛЕНО)

Рижский участок Госполиции "Тейка" сообщает, что нашелся пропавший без вести Валерий ВОловик (1948 г.р.).
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Как сообщалось ранее, 15 июня мужчина вышел из медицинского учреждения и
пропал.
С мужчиной все в порядке, он жив и здоров. Полиция благодарит всех, кто оказывал содействие в поисках Воловика.
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