Найден пропавший без вести мужчина (ОБНОВЛЕНО)
Foto: F64

Рижский участок Госполиции "Тейка" сообщает, что нашелся пропавший без вести Валерий ВОловик (1948 г.р.).

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Как сообщалось ранее, 15 июня мужчина вышел из медицинского учреждения и
пропал.

С мужчиной все в порядке, он жив и здоров. Полиция благодарит всех, кто оказывал содействие в поисках Воловика.

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