Найден пропавший без вести мужчина (ОБНОВЛЕНО)

Рижский участок Госполиции "Тейка" сообщает, что нашелся пропавший без вести Валерий ВОловик (1948 г.р.).

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как сообщалось ранее, 15 июня мужчина вышел из медицинского учреждения и

пропал.

С мужчиной все в порядке, он жив и здоров. Полиция благодарит всех, кто оказывал содействие в поисках Воловика.