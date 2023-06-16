Найден пропавший без вести мужчина (ОБНОВЛЕНО)

Управление уголовной полиции Рижского региона сообщает, что нашелся Эрикс Богданс (1999 г.р.), которого в последний раз видели 12 июня, в 05.00 на автозаправке Circle K, что на Бривибас гатве 203.
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С Эриком все в порядке, он жив и здоров.
Полиция благодарит всех, кто оказал содействие в поисках мужчины.
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