Найден пропавший без вести пациент (ОБНОВЛЕНО)
Foto: F64

Курземское региональное управление полиции сообщает, что нашелся Роджерс Шпехтс (1988 г.р.), который ранним утром 14 мая самовольно покинул больницу в Вентспилсе.

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С мужчиной все в порядке. Полиция благодарит всех, кто оказал содействие в поисках Роджера.

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