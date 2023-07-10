Найден пропавший без вести подросток (ОБНОВЛЕНО)

Государственная полиция сообщила, что нашелся Ралфс Янис Мелдерис (2007 г.р.), местонахождение которого было неизвестно с минувшей пятницы.

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Как сообщили порталу Delfi в пресс-службе Госполиции, с подростком все в порядке.

Полиция также благодарит всех, кто оказал помощь в поисках Ралфса Янса Мелдерса.