Найден пропавший без вести подросток (ОБНОВЛЕНО)

Государственная полиция сообщила, что нашелся Ралфс Янис Мелдерис (2007 г.р.), местонахождение которого было неизвестно с минувшей пятницы.
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Как сообщили порталу Delfi в пресс-службе Госполиции, с подростком все в порядке.
Полиция также благодарит всех, кто оказал помощь в поисках Ралфса Янса Мелдерса.
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