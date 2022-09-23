Найден пропавший без вести житель Риги (ОБНОВЛЕНО)

Участок полиции "Кенгарагс" сообщает, что нашелся Сандис Розе (1984 г.р.), который 22 сентября, в 14.30 вышел из своего дома на ул. Крустпилс в магазин и не вернулся.
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
С мужчиной все в порядке, он жив и здоров.
Полиция благодарит всех, кто оказал содействие в поисках Сандиса Розе.
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.