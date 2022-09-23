Найден пропавший без вести житель Риги (ОБНОВЛЕНО)

Участок полиции "Кенгарагс" сообщает, что нашелся Сандис Розе (1984 г.р.), который 22 сентября, в 14.30 вышел из своего дома на ул. Крустпилс в магазин и не вернулся.

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С мужчиной все в порядке, он жив и здоров.

Полиция благодарит всех, кто оказал содействие в поисках Сандиса Розе.