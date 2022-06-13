Найден пропавший месяц назад житель Риги
Foto: Valsts policija

Рижское региональное управление полиции сообщает, что нашелся Александр Кестерс (1994 г. р.), которого в последний раз видели 19 мая, на ул. Матиса в Риге.

Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В полиции сообщили, что с мужчиной все в порядке, его здоровью и жизни ничто не угрожает. Также полиция поблагодарила всех, кто оказывал содействие в поисках Александра Кестерса.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Идеи для идеального лета: что посмотреть и почувствовать в Вентспилсе
10 мест в Таллинне, которые необходимо увидеть
Один день в будущем: что ждет гостей Vizium
Азбука летней красоты вместе с визажисткой Анете Спике
За кулисами Wolt: история ресторанной команды