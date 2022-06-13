Найден пропавший месяц назад житель Риги

Рижское региональное управление полиции сообщает, что нашелся Александр Кестерс (1994 г. р.), которого в последний раз видели 19 мая, на ул. Матиса в Риге.

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В полиции сообщили, что с мужчиной все в порядке, его здоровью и жизни ничто не угрожает. Также полиция поблагодарила всех, кто оказывал содействие в поисках Александра Кестерса.