Найден пропавший месяц назад житель Риги

Рижское региональное управление полиции сообщает, что нашелся Александр Кестерс (1994 г. р.), которого в последний раз видели 19 мая, на ул. Матиса в Риге.
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В полиции сообщили, что с мужчиной все в порядке, его здоровью и жизни ничто не угрожает. Также полиция поблагодарила всех, кто оказывал содействие в поисках Александра Кестерса.
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