Найден пропавший в Финляндии гражданин Латвии
Foto: F64

Участок полиции "Тейка" сообщает, что нашелся Павел Салтыков, который с 2008 года проживает в Хельсинки и с которым в марте прервалась связь с близкими.

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Мужчина жив и здоров, его жизни ничто не угрожает. Полиция благодарит всех, кто оказал содействие в поисках Павла Салтыкова.

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