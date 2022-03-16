Найден пропавший в Риге ребенок

Успешно найден Тимофей Игнатьев (2013 г.р.), который 16 марта в 10.00 вышел из дома по адресу Рига, ул. Лиела и пропал. Об этом сообщает Государственная полиция.
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Полиция благодарит латвийские СМИ за размещение информации о потерявшемся мальчике.
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