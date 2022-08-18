Найден пропавший житель Вецмилгрависа (ОБНОВЛЕНО)

Зиемельский участок Рижского регионального управления полиции сообщает, что нашелся Сергей Гома (1969 г.р.), которого в последний раз видели 13 августа, в 20.00, когда он выходил из своего дома на ул. Мелдру.
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В полиции сообщили, что с мужчиной все в порядке, а также поблагодарили жителей, оказавших содействие в поисках.
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