Найден пропавший житель Вецмилгрависа (ОБНОВЛЕНО)
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Зиемельский участок Рижского регионального управления полиции сообщает, что нашелся Сергей Гома (1969 г.р.), которого в последний раз видели 13 августа, в 20.00, когда он выходил из своего дома на ул. Мелдру.

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В полиции сообщили, что с мужчиной все в порядке, а также поблагодарили жителей, оказавших содействие в поисках.

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