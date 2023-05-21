Найден второй утонувший в озере в Краславском крае

В субботу, 20 мая, спасатели вытащили из воды тело второго человека, утонувшего в озере Освас Краславского края, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе.

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В пятницу, 19 мая, около восьми часов вечера в VUGD поступил вызов в Берзиньскую волость Краславского края, где, по словам свидетеля, в озере Освас перевернулась лодка с двумя людьми.

С помощью катера пожарные обыскали озеро и вечером того же дня вытащили из воды одного погибшего.

Поиски второго человека продолжались в пятницу до полуночи, но безуспешно. Утром в субботу, 20 мая, тело погибшего мужчины заметили местные жители, о чем и сообщили в пожарно-спасательную службу.

Пресс-служба VUGD также сообщает, что 19 мая в 17:27 пожарные выезжали на улицу Маза Ренцену в Риге, где возник пожар в здании автосервиса. Горели первый этаж здания площадью 120 кв. м и второй этаж площадью 120 кв. м, а также легковые автомобили и мопед.

Всего за минувшие сутки в VUGD поступил 51 вызов — 24 на пожары, 16 на спасательные работы, а 11 вызовов оказались ложными.