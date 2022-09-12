Найдена пенсионерка, отправившаяся в лес за грибами

Сигулдский участок полиции сообщает, что нашлась

80-летняя Валентина Крупенина, которая 11 сентября, около 12.00 вышла из своего дома в Эглюпе (волость Аллажу Сигулдского края) и отправилась за грибами, однако домой не вернулась.

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С пенсионеркой все в порядке, ее здоровью и жизни ничто не угрожает.

Полиция благодарит всех, кто принимал участие в поисках женщины.