Найдена пенсионерка, отправившаяся в лес за грибами
Foto: Valsts policija

Сигулдский участок полиции сообщает, что нашлась
80-летняя Валентина Крупенина, которая 11 сентября, около 12.00 вышла из своего дома в Эглюпе (волость Аллажу Сигулдского края) и отправилась за грибами, однако домой не вернулась.

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С пенсионеркой все в порядке, ее здоровью и жизни ничто не угрожает.

Полиция благодарит всех, кто принимал участие в поисках женщины.

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