(НАЙДЕНА) Полиция разыскивает молодую женщину

Государственная полиция разыскивает Илуту Калниню 1992 года рождения. Она 2 февраля в 1:30 вышла из дома и не вернулась.

На данный момент её местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 170 - 175 см, среднего телосложения, темно русые волосы до плеча и светло-голубые глаза.

Вероятно, женщина была в черной куртке с капюшоном, темных брюках и коротких черных сапогах с белой подошвой. Возможно, с собой была черная сумочка с красной полоской.

Полиция просит отозваться тех, кто знает, где она находится или видел её. Позвонить полиции можно по номерам 67085942 или 110.