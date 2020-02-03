(НАЙДЕНА) Полиция разыскивает молодую женщину
Foto: LETA

Государственная полиция разыскивает Илуту Калниню 1992 года рождения. Она 2 февраля в 1:30 вышла из дома и не вернулась.

На данный момент её местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 170 - 175 см, среднего телосложения, темно русые волосы до плеча и светло-голубые глаза.

Вероятно, женщина была в черной куртке с капюшоном, темных брюках и коротких черных сапогах с белой подошвой. Возможно, с собой была черная сумочка с красной полоской.

Полиция просит отозваться тех, кто знает, где она находится или видел её. Позвонить полиции можно по номерам 67085942 или 110.

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rus.DELFI.lv

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rus.DELFI.lv

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