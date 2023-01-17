Найдена пропавшая 18-летняя мать с младенцем: их искали с декабря

По информации Госполиции, нашлась Вероника Бутане (2003 г.р.) и ее 11-месячная дочь Даниэла, которые находились в розыске с декабря прошлого года.
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Напомним, в последний раз их видели 7 декабря, на ул. Виляну.
С матерью и ребенком все в порядке, их здоровью и жизни ничто не угрожает. Полиция благодарит всех, кто помогал в поисках.
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