Найдена пропавшая без вести пенсионерка (ОБНОВЛЕНО)

Саласпилсский участок полиции сообщает, что нашлась Прасковья Патрикина (1942 г.р.),которую в последний раз видели 26 апреля в Саласпилсе, на ул. Ригас.

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С женщиной все в порядке, она жива и здорова.

Полиция благодарит всех, кто помогал в поисках пенсионерки.