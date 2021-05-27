Найдена пропавшая без вести школьница (ОБНОВЛЕНО)
Foto: F64

Лиепайский участок полиции сообащет, что нашлась
Катрина Деюс (2007 г.р.), которая 27 мая, в 15.56 ушла из дома на ул. Имантас в Лиепае и пропала.

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С девочкой все в порядке, ее здоровью и жизни ничто не угрожает.

Полиция благодарит всех, кто помогал в поисках школьницы.

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