Найдена пропавшая без вести школьница (ОБНОВЛЕНО)

Госполиция сообщает, что нашлась Катрина Мартинсоне (2009 г.р.), которая утром 14 августа уехала из Кабильской волости Кулдигского края в неизвестном направлении, возможно, в Ригу.
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В полиции пояснили, что девочка жива и здорова.
Госполиция благодарит всех, кто оказывал содействие в розыске ребенка.
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