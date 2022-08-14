Найдена пропавшая без вести школьница (ОБНОВЛЕНО)

Госполиция сообщает, что нашлась Катрина Мартинсоне (2009 г.р.), которая утром 14 августа уехала из Кабильской волости Кулдигского края в неизвестном направлении, возможно, в Ригу.

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В полиции пояснили, что девочка жива и здорова.

Госполиция благодарит всех, кто оказывал содействие в розыске ребенка.