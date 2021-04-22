Найдена пропавшая без вести женщина (ОБНОВЛЕНО)
Foto: LETA

Зиемельский участок Рижского регионального управления полиции сообщает, что нашлась Лига Лиепа (1990 г.р.), которую в последний раз видели 21 апреля на ул. Саркандаугавас.

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С женщиной все в порядке, она жива и здорова.

Полиция благодарит всех, кто оказывал помощь в поисках Лиги Лиепы.

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