Найдена пропавшая без вести женщина с двумя детьми

Госполиция сообщает, что найдена Йоланта Мелгалве (1999 г.р.), которую объявили в розыск с ее малолетними детьми.
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В полиции пояснили, что с женщиной и детьми все в порядке. Также правоохранительные органы поблагодарили всех, кто оказал содействие в поисках Йоланты.
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