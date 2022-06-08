Найдена пропавшая без вести женщина с двумя детьми
Foto: F64

Госполиция сообщает, что найдена Йоланта Мелгалве (1999 г.р.), которую объявили в розыск с ее малолетними детьми.

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В полиции пояснили, что с женщиной и детьми все в порядке. Также правоохранительные органы поблагодарили всех, кто оказал содействие в поисках Йоланты.

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