Найдена пропавшая без вести жительница Риги

Зиемельский участок Рижского регионального управления полиции сообщает, что нашлась Юлия Максимова-Малярова, которую в последний раз видели 15 февраля, в 18.00 на ул. Ледургас.

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С женщиной все в порядке, ее здоровью и жизни ничто не угрожает.

Полиция благодарит всех, кто окащал содействие в поисках.