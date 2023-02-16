Найдена пропавшая без вести жительница Риги

Зиемельский участок Рижского регионального управления полиции сообщает, что нашлась Юлия Максимова-Малярова, которую в последний раз видели 15 февраля, в 18.00 на ул. Ледургас.
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С женщиной все в порядке, ее здоровью и жизни ничто не угрожает.
Полиция благодарит всех, кто окащал содействие в поисках.
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