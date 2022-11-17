Найдена пропавшая без вести жительница Вентспилса (ОБНОВЛЕНО)

Курземское региональное управление полиции (Вентспилсский участок) сообщает, что нашлась
Инна Петрова (1968 г. р.), которую в последний раз видели 15 ноября, когда она около 14.00 выходила из своего дома в Вентcпилсе, на проспекте Лиела.
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
С женщиной все в порядке, она жива и здорова.
Полиция благодарит всех, кто помогал в поисках Инны Петровой.
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.