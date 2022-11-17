Найдена пропавшая без вести жительница Вентспилса (ОБНОВЛЕНО)
Foto: F64

Курземское региональное управление полиции (Вентспилсский участок) сообщает, что нашлась
Инна Петрова (1968 г. р.), которую в последний раз видели 15 ноября, когда она около 14.00 выходила из своего дома в Вентcпилсе, на проспекте Лиела.

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С женщиной все в порядке, она жива и здорова.

Полиция благодарит всех, кто помогал в поисках Инны Петровой.

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