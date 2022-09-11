Найдена пропавшая два дня назад девочка из Кулдиги

Государственная полиция сообщает, что правшая двумя днями ранее Даниэла Кронберга (2007 г.р.) найдена живой и здоровой.
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Утром 9 сентября 15-летняя девочка отправилась из Кулдиги в школу в Эдоле и не вернулась домой. После этого Кулдигский участок Курземского регионального управления полиции объявил в разыск Кронбергу.
Спустя два дня Даниэла была найдена. С девочкой все в порядке.
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