Найдена пропавшая в январе жительница микрорайона Плявниеки
Foto: Valsts policija

Рижское региональное управление полиции сообщает, что нашлась Наталья Дубра , которую в последний раз видели 14 января на ул. Руденс в Риге.

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В последний раз она выходила на связь со своей матерью вечером того же дня: женщина сказала, что находится на Рижском Центральном рынке и направляется домой, однако дома не появилась.

В полиции сообщают, что с женщиной все в порядке, она жива и здорова. Полиция поблагодарила всех, кто оказывал помощь в поисках Натальи Дубры.

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