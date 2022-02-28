Найдена пропавшая женщина с маленьким ребенком

Курземское региональное управление полиции (Вентспилсский участок) сообщает, что нашлась Дайна Шашкина (1999 г.р.).

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С женщиной и ребенком все в порядке. Их здоровью и жизни ничто не угрожает.

Полиция благодарит всех, кто оказал содействие в поисках Дайны Шашкиной.