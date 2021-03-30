Найдено тело 39-летнего мужчины, пропавшего без вести

Рижское региональное управление полиции сообщает, что найдено тело Райтиса Харитонова (1981 г.р.), который пропал без вести 26 ноября прошлого года.

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Как уже сообщалось ранее, в тот вечер он вышел с работы на ул. Сканстес, сел в автомобиль "Шкода Октавиа", однако дома так и не появился.

По данным полиции, мужчина погиб. Как отмечают в полиции, по имеющейся на данный момент информации, никто не свидетельствует об уголовном преступлении. У Райтиса остались две маленькие дочки.

Полиция благодарит всех, кто оказал помощь в поисках мужчины.